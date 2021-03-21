لبنان | هذا ما يحصل أمام منزل حسان دياب !

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 مارس 2021 04:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - مارس - 2021 2:34 مساءً

اعتصمت مجموعة من الثوار أمام مبنى تلفزيون لبنان استنكاراً لاداء المجلس النيابي، ومطالبةً باستقالة النواب وبحماية الدستور.

وكان الثوار قد نفذوا وقفة احتجاجية أمام منزل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، رافعين شعارات المنظومة الفاسدة وكلن يعني كلن نصابين.

من ثم إنطلقوا في مسيرة نحو وزارة الإعلام لتسليم برنامج الثورة للوكالة الوطنية للإعلام والإذاعة اللبنانية.

كما نصب الثوار منصة على بوابة التلفزيون.

واتّخذت القوى الأمنية تدابير مُشدّدة أمام التلفزيون وقامت بتطويق مدخله بعد وصول وفد من ثوار مزرعة يشوع، وقامت بقطع الطريق امام مبنى التلفزيون في تلة خياط في ما تمّ استقدام تعزيزات إضافية من قبل القوى الأمنية إلى أمام مبنى التلفزيون بعد معلوماتٍ عن قدوم أعداد أخرى من المُعتصمين.