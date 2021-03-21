لبنان | إحياء الذكرى الـ 40 للناشط لقمان سليم… إنشاء مؤسسة باسمه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ 17 دقيقة

احيت عائلة الناشط السياسي لقمان سليم ذكرى مرور 40 يوما على اغتياله وذلك في الضاحية الجنوبية وسط حشود من الأقارب والشخصيات.

واقيمت صلاة مشتركة مسلمة مسيحية.

يُذكر أن ذكرى الـ40 لا تصادف اليوم ولكن العائلة أرادت الاحتفاء بها تحديداً في هذا اليوم، أي بمناسبة عيد الأم.

واعلنت زوجة لقمان سليم خلال هذه الذكرى ان العائلة قررت “إنشاء مؤسسة باسم لقمان سليم وسنعمل على الاغتيالات السياسية كما سننشر كتاباته وأفكاره ونأمل أن نبدأ في لبنان وأن نتوسع”.