لبنان | بو غنطوس يحذر من المس بالاحتياطي الالزامي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 21 - مارس - 2021 9:43 صباحًا

رأى ممثل اتحاد خبراء الغرف الاوروبية في لبنان الخبير السياسي والاقتصادي في الشؤون اللبنانية المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس في بيان، أن “الجميع في انتظار انطلاق عمل منصة المركزي الالكترونية يوم غد لضبط سعر الصرف والحد من المضاربة على الليرة اللبنانية”، وحذر من أن “يعمد الحاكم رياض سلامة الى تمويل المنصة المذكورة من الاحتياطيات الالزامية لديه، وهي تمثل الجزء المتبقي من ودائع اللبنانيين”.

وطالب سلامة ب “عدم الخضوع للتهويل السياسي والضغط المعنوي، فيعمد الى التصرف بجزء من الاحتياطي الالزامي، في محاولة لضبط ارتفاع سعر الدولار، فيستفيد المضاربون على الليرة وعلى كثرتهم، بسحب الدولار الطازج من السوق، وتهريبه الى الخارجين القريب والبعيد، ويتم القضاء بذلك على بقايا مدخرات اللبنانيين، رضوخا لتعليمات أهل السلطة، الذين جففوا الودائع في المصارف نتيجة هدرهم لكل قرش أمكن لهم الوصول اليه”.

وسأل: “وفق أي شروط سيتم تحديد سعر التداول، ومن أين ستأتي الدولارات الطازجة ليتمكن المركزي من تسليم المصارف كوتتها اليومية، ووفق أية شروط ستتصرف هذه الاخيرة بها، وقد علمتنا التجربة ان هذه الاموال قد تصير الى غير مستحقيها مثلما حصل مع الصرافين عندما كانت هناك منصة الكترونية تتعلق بالعمالة الاجنبية ولم تصمد اكثر من شهر واحد”.

وختم بو غنطوس: “حذار المس باحتياط الاحتياطي الباقي، من أجل تهدئة السوق لايام، لتعود المضاربة بعدها على أشدها. فليذهبوا الى حلول تعيد الثقة بالقطاع المالي والنقدي والى التشدد في مراقبة عمل المصارف والصرافين، وتنفيذ أحكام قانون النقد والتسليف. فالخوف كل الخوف، أن يكون هناك هبوط مصطنع للدولار لعدة أيام نتيجة دولارات الاحتياطي التي ستضخ في المصارف، فيسحبها المضاربون سريعا، ليعودوا من بعدها الى لعبتهم السابقة المكشوفة بالمضاربة على الليرة اللبنانية وتأزيم الوضع النقدي من جديد”.