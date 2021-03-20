لبنان | أمين سر نقابة المطاعم: القطاع الذي يشغل 160 الف شخص مهدد ووضعنا صعب

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

اشار نائب نقيب وأمين سر نقابة ​المطاعم​ خالد نزهة، الى أن “قطاع المطاعم سيفتح نهار الإثنين الا أن ​الفتح​ سيكون حتى السابعة مساء، وسوف يكون هناك صعوبات لإعادة فتح القطاع”.

واعتبر في تصريح تلفزيوني، أنه “في هذه الأيام لا يوجد سياح في ​لبنان​ والإعتماد سيكون على المواطن الذي يعاني من أزمة إقتصادية خانقة بظل ارتفاع سعر صرف ​الدولار​، وهناك صعوبة للفتح حتى الساعة السابعة، والقطاع المطعمي أكثر قطاع متضرر والأسعار ستكون عالية جدا بسبب الغلاء الكبير”.

ولفت نزهة الى أن “قطاع السهر لن يفتح الآن، وهناك منع تجول ليلا”، وتابع: “وضعنا صعب مزر جدا ويستحسن العمل على بناء حكومة، لأن القطاع مهدد في وقت أنه يشغل أكثر من 160 موظف”.