لبنان | مجموعة “أنا القرار” تتضامن مع ثوار برجا.. قدر الشعوب الانتصار على الإرهاب

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أصدرت مجموعة “أنا القرار” بيانًا تضامنيّ مع ثوار برجة ضد “التهديد والترهيب”، وقالت:

“بعد القمع الأمني والتخوين والاتهام بالعمالة، تطل علينا اليوم كما أطلت سابقاً بعض الأبواق المعروفة مستخدمة التهديد والتعرض لرفاقنا الثوار، بالترهيب من خلال المس بكراماتهم والتعرض لعائلاتهم وأمنهم الشخصي. فمن قتلنا ودمرنا وسرق اموالنا يستمر بمحاولاته البائسة لإخضاعنا عبر القتل والتهويل والوعيد والتهديدي.”

وأضافت :” ليست الحملة الإلكترونية المنظمة على رفاقنا وبالأخص ثوار برجا الأحرار كما ثوار الإقليم.

بعد الكلمة الأخيرة لأمين عام حزب الله التي قال فيها:” اذا الجيش لن يتمكن من فتح الطرقات نحن لدينا خطة لن أعلن عنها الآن”، سوى دليل حسي على أن أركان وحماة هذه المنظومة. وعلى رأسهم “الحزب الحاكم”، يحضرون لعمل نخشى أن يكون أمنياً تجاه كل من يسلك طريق الحرية،أو يحاول قطع الطريق على محاولات تكريس الفقر والتبعية والخضوع.”

وأضافت :”إننا اذ نحمل كافة قوى المنظومة وأشباح الليل من أزلام الأحزاب، وغيرها من قوى الأمرالواقع المسؤولية المباشرة عن أي أذى أو تعرض يلحق برفاقنا الأحرار، ندعو القوى الأمنية والسلطة القضائية لحماية الثوار، نضع خطاب “البحث والصلة” برسم النيابة العامة ليشكّل إخبارا صريحا عنوانه التهديد وربما الإيذاء اللاحق.”

واعتبرت :” القوى الثورية والحرة أن أي تعرض لأي ثائر في أي منطقة من لبنان يشكل اعتداء على كل انتفاضة الشعب اللبناني وكل أحرار لبنان.. وقدر الشعوب الانتصار على الإرهاب.”