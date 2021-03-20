لبنان | الأحدب: إذا اشتعلت طرابلس ستنطلق منها شرارة تحرق كل الوطن

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كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين
مصباح الأحدب
غرد النائب السابق مصباح الاحدب عبر “تويتر”:
“ثمة من يحاول اللعب بدماء الطرابلسيين من جديد، لذلك لن اتوجه للحكام ولا لساسة طرابلس لأن أيديهم تلطخت بالدم منذ أحداث الجبل والتبانة المفتعلة”.
أضاف: “أتوجه لقائد الجيش، الأمل المتبقي لنا في الوطن: إن طبول الفتنة تقرع، جنبوا طرابلس الدماء، لا تدخلوها بلعبة المجموعات المسلحة المحمية من القوى السياسية وأجهزة الدولة، فاذا اشتعلت طرابلس ستنطلق منها شرارة تحرق كل الوطن” .