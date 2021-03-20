لبنان | كيف أقفل دولار السوق السوداء مساء اليوم.. وماذا عن مستقبله؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم السبت, ما بين 10900 و 11000 بعد أن كان ظهراً ما بين 10000 و10100 ليرة لبنانية للدولار الواحد, وبعد أن سجل صباحاً ما بين 11500 و11600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

من جهته قال مدير عام شركة “ستاتيستكس ليبانون” وناشر موقع “ليبانون فايلز” على حسابه على “تويتر”:

“عن مستقبل السوق السوداء:

دولار السوق السودا متل يلي طالع عالدرج

ما في يكفي على فرد نَفَس

على كل سفرة بيرتاح

بيرجع بيكفي طلوع”.