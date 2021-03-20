لبنان | احتجاجا على الاوضاع المعيشية … تظاهرة نسائية من زوق مصبح باتجاه بيروت

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 07:31 مساءً - منذ 3 ساعات

انطلقت من منطقة ذوق مصبح – كسروان، تظاهرة نسائية سيارة باتجاه بيروت، وتحت عنوان “إذا الأمهات فقدن الأمل على الوطن السلام”، جابت مناطق بشاره الخوري، الرينغ، الصيفي، جريدة النهار والمرفأ، “احتجاجاً على الاوضاع المستجدة اقتصاديا ومعيشيا وصحيا واجتماعيا، إضافة إلى هجرة الشباب المستمرة من لبنان”. ورفعت المشاركات لافتات تندد بـ”الأوضاع المأساوية التي وصلت إليها البلاد وتلكؤ المسؤولين في إيجاد حلول لهذا الانهيار العام”.

وقالت إحدى المشاركات: “أعان الله وطنا يحارب الوباء والغباء والغلاء وقلة الحياء”.