لبنان | بالفيديو والصور – قنابل واشتباكات بين الجيش و”أبو دعاس” في جبل محسن

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 20 - مارس - 2021 2:56 مساءً

سُمع ظهر اليوم السبت دوي انفجارات قوية وإطلاق نار في جبل محسن ما أدى إلى أضرار كبيرة في السيارات واشتعال بعضها.

وفي تفاصيل حصل عليها “صوت بيروت إنترناشونال” أن دورية من مخابرات الجيش كانت تلاحق مطلوبًا ملقب بـ”ابو دعاس” لأنه مطلوب بعدة مذكرات توقيف بينها بسبب رميه قنبلة على بلدية الميناء.

وتم الدهم في منطقة المهاجرين بين باب التبانة وجبل محسن، فأطلق النار في اتجاه الدورية التي تلاحقه لتوقيفه. إشارة إلى أن “ابو دعاس” كان قائد أحد المحاور أثناء جولات القتال بين باب التبانة وجبل محسن.

جبل محسن

جبل محسن

جبل محسن