لبنان | دودة حفارة القمح تهدد موسم مزارعي وادي خالد

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وادي خالد
أبدى عدد كبير من مزارعي القمح في بلدات قرحا، الكنيسة وحنيدر في منطقة وادي خالد الحدودية، تخوفهم من اصفرار نبات القمح ويباسه داخل أراضيهم الزراعية مع بداية فصل الربيع، الأمر الذي يهدد نتاج موسم القمح لهذا العام، وهو موسم أساسي يعول عليه المزارعون وأبناء المنطقة لتأمين مؤونتهم السنوية.
وعن المسببات، أشار المزارعون الى أن “ما هو حاصل يعود الى دودة حفارة القمح أو ما يعرف بدودة الزرع التي تنتشر بسرعة داخل الحقول الزراعية، وهي السبب الرئيسي في تلف مساحات كبيرة من القمح، إذ تمتص هذه الدودة كامل غذاء أوراق النباتات مما يؤدي الى يباسها على الفور”.
وناشدوا وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى الإسراع بمساعدتهم، وإرسال مهندسين زراعين خبراء لمعاينة الواقع القائم، وتأمين الأدوية الزراعية الملائمة لمكافحة هذه الدودة قبل ان تقضي على كامل حقولهم الزراعية، ولحماية ما تبقى من الموسم.
دودة الزرع