لبنان | دودة حفارة القمح تهدد موسم مزارعي وادي خالد

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

أبدى عدد كبير من مزارعي القمح في بلدات قرحا، ‏الكنيسة وحنيدر في منطقة وادي خالد الحدودية، تخوفهم ‏من اصفرار نبات القمح ويباسه داخل أراضيهم الزراعية ‏مع بداية فصل الربيع، الأمر الذي يهدد نتاج موسم القمح ‏لهذا العام، وهو موسم أساسي يعول عليه المزارعون ‏وأبناء المنطقة لتأمين مؤونتهم السنوية‎.‎

وعن المسببات، أشار المزارعون الى أن “ما هو حاصل ‏يعود الى دودة حفارة القمح أو ما يعرف بدودة الزرع ‏التي تنتشر بسرعة داخل الحقول الزراعية، وهي السبب ‏الرئيسي في تلف مساحات كبيرة من القمح، إذ تمتص ‏هذه الدودة كامل غذاء أوراق النباتات مما يؤدي الى ‏يباسها على الفور‎”.‎

وناشدوا وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال ‏الدكتور عباس مرتضى الإسراع بمساعدتهم، وإرسال ‏مهندسين زراعين خبراء لمعاينة الواقع القائم، وتأمين ‏الأدوية الزراعية الملائمة لمكافحة هذه الدودة قبل ان ‏تقضي على كامل حقولهم الزراعية، ولحماية ما تبقى من ‏الموسم‎.‎