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لبنان | بالفيديو – مشهد الذل في السوبرماركات تابع

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كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

السوبرماركت

بعد الحليب والزيت، بات مشهد الإشكال في السوبرماركات أمراً روتينياً ‏بديهياً في ظل زمن الذل الذي يعيشه اللبناني يومياً‎.‎ أما اليوم، فوقع إشكال في “سوبرماركت” في منطقة البقاع بسبب التهافت ‏على السلع المدعومة.

وعبثاً حاولت الحكومة احتواء الوضع عبر تدابير مختلفة، كدعم سلع ‏استهلاكية وملاحقة المتاجرين بالعملة. لكن تدهور الليرة شكل ضربة ‏قاصمة للجهود والنزيف مرشح للاستمرار. فمن شأن نفاد احتياطي ‏المصرف المركزي من الدولار الذي يُستخدم بشكل رئيسي لدعم استيراد ‏القمح والمحروقات والأدوية، أن يجعل الدولة عاجزة عن توفير أبسط ‏الخدمات‎.‎

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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