لبنان | بالفيديو – مشهد الذل في السوبرماركات تابع

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كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين
السوبرماركت
بعد الحليب والزيت، بات مشهد الإشكال في السوبرماركات أمراً روتينياً بديهياً في ظل زمن الذل الذي يعيشه اللبناني يومياً. أما اليوم، فوقع إشكال في “سوبرماركت” في منطقة البقاع بسبب التهافت على السلع المدعومة.
وعبثاً حاولت الحكومة احتواء الوضع عبر تدابير مختلفة، كدعم سلع استهلاكية وملاحقة المتاجرين بالعملة. لكن تدهور الليرة شكل ضربة قاصمة للجهود والنزيف مرشح للاستمرار. فمن شأن نفاد احتياطي المصرف المركزي من الدولار الذي يُستخدم بشكل رئيسي لدعم استيراد القمح والمحروقات والأدوية، أن يجعل الدولة عاجزة عن توفير أبسط الخدمات.