لبنان | بالفيديو – مشهد الذل في السوبرماركات تابع

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

بعد الحليب والزيت، بات مشهد الإشكال في السوبرماركات أمراً روتينياً ‏بديهياً في ظل زمن الذل الذي يعيشه اللبناني يومياً‎.‎ أما اليوم، فوقع إشكال في “سوبرماركت” في منطقة البقاع بسبب التهافت ‏على السلع المدعومة.

وعبثاً حاولت الحكومة احتواء الوضع عبر تدابير مختلفة، كدعم سلع ‏استهلاكية وملاحقة المتاجرين بالعملة. لكن تدهور الليرة شكل ضربة ‏قاصمة للجهود والنزيف مرشح للاستمرار. فمن شأن نفاد احتياطي ‏المصرف المركزي من الدولار الذي يُستخدم بشكل رئيسي لدعم استيراد ‏القمح والمحروقات والأدوية، أن يجعل الدولة عاجزة عن توفير أبسط ‏الخدمات‎.‎