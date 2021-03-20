لبنان | مستشفى صيدا الحكومي: 5970 تلقوا اللقاح بجرعتيه حتى الآن

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

أظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن مستشفى صيدا الحكومي الجامعي بما يتعلق بعملية التلقيح ضد فيروس كورنا في جرعتيه الأولى والثانية ان العدد التراكمي الاجمالي للذين تلقوا اللقاح منذ بدء حملة التلقيح الوطنية وحتى الآن بلغ 5970 من الفئات المشمولة ضمن أولويات برنامج التلقيح الوطني والذين وردت اسماؤهم عبر المنصة الرسمية يتوزعون على الشكل التالي :

الجرعة الأولى : تلقى اللقاح منذ 15 شباط وحتى مساء الجمعة 19 آذار 4167 شخصاً .

الجرعة الثانية : تلقى اللقاح منذ صباح الاثنين 8 آذار وحتى مساء الجمعة 19 منه 1803 شخصاً .

وبحسب التقرير سجل الأسبوع الأخير ( من 12 الى 19 آذار ) تلقيح 1392 شخصاً (340 تلقوا جرعة أولى +1052 تلقوا جرعة ثانية ).