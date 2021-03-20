لبنان | طقس ربيعي مستقر في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

يسيطر طقس مستقر حاليا مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، ومن جهة اخرى تشير آخر التحديثات الى تعرض لبنان لمنخفض جوي يبدأ بطقس حار نسبياً مع رياح شرقية قوية جدا (الثلاثاء ٧٠-١٠٠كم/س) ومغبرة يومي الاثنين والثلاثاء وتتدفق من فوق منطقة الخليج العربي نحو منطقتنا وذلك بسبب الفروقات الكبيرة بقيم الضغط بين تلك المنطقة (١٠٢٠ hpa) وتركيا وشرق المتوسط (٩٩٨ hpa) وتترافق مع أمطار رعدية موحلة خاصة الثلاثاء ليتحول الطقس الى بارد وعاصف بدءا من يوم الاربعاء حيث الثلوج تتدنى تحت ١٥٠٠م يومي الخميس وقد تستمر لغاية يوم الجمعة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٣ و ٢٢ درجة، بقاعا بين ٤ و ٢٠ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٧ و ١٨ درجة

– الجو غائم جزئيا بسحب متوسطة

– الرياح شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة ١٥-٤٠كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠٪؜

– الضغط الجوي ينخفض ١٠١٧ hpa

الأحد : مستقر مع اجواء دافئة جافة ومشمسة ويتخلل الجو غبار خفيف مساءً الحرارة ترتفع ومتوقعة ساحلا بين ١٧ و ٢٥ درجة على ال ١٠٠٠م بين ١٢ و ٢٢ درجة وبقاعاً بين ٩ و ٢٣ درجة

وفي تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

الإثنين : غير مستقر مع اجواء حارة نسبيا (خاصة جنوب البلاد) ومغبرة مع رياح شرقية قوية بعض هباتها بين ٤٠ و ٨٠/س خاصة في الداخل واحتمال زخات مطرية رعدية محلية وموحلة فيما الحرارة ترتفع ومتوقعة ساحلا بين ١٧ و ٢٩ درجة على ال ١٠٠٠م بين ١٣ و ٢٣ درجة وبقاعاً بين ١٢ و ٢٥ درجة.

الثلاثاء : غير مستقر مع اجواء حارة نسبياً (خاصة جنوب البلاد) ومغبرة مع رياح شرقية قوية جدا بعض هباتها بين ٧٠ و ٩٥كم/س وتتساقط أمطار رعدية محلية وموحلة خاصة في الداخل مع تساقط زخات من البرد فيما متوقعة ساحلا بين ١٧ و ٢٨ درجة على ال ١٠٠٠م بين ١١ و ٢٤ درجة وبقاعاً بين ١٠ و ٢٥ درجة

الأربعاء : تبدأ الجبهة الباردة بالتأثير على المنطقة والطقس المتوقع غير مستقر وعاصف مع تدني حاد بدرجات الحرارة. تتساقط امطار رعدية غزيرة وتترافق مع زخات من البرد فيما تتساقط الثلوج حسب آخر المعطيات على ١،٦٠٠ متر نهارا وعلى ١،٤٠٠ متر ليلاً، الرياح جنوبية غربية قوية بعض هباتها بين ٥٠ و ٨٥كم/س خاصة وسط وشمالاً البلاد.

يومي الخميس والجمعة : طقس غير مستقر بارد وعاصف احيانا مع تدني اضافي بدرجات الحرارة. تتساقط امطار رعدية غزيرة في بعض المناطق (خاصة الجمعة) فيما تتساقط الثلوج حسب آخر المعطيات على ١،٢٠٠ الى ١،٣٠٠ متر يوم الخميس وبعض مناطق البقاع وعلى ١،١٠٠ متر يوم الجمعة وبعض مناطق البقاع. الرياح جنوبية غربية قوية بعض هباتها بين ٥٠ و ٧٠كم/س خاصة وسط وشمالاً البلاد