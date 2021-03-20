لبنان | الأحرار: لتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

اعتبرت أمانة العمل والشؤون الإجتماعية في حزب الوطنيين “الأحرار”، في بيان أن “كل الأقنعة سقطت وبانت أوجه العابثين بإقتصاد لبنان ومصير أبنائه ومدخراتهم، لقد سقط ما تبقى من هيبة للدولة. البلاد ترزح تحت ثقل أزمة لم يشهدها تاريخنا منذ إنشاء دولة لبنان الكبير، المرحلة صعبة ودقيقة وتتطلب جرأة وحكمة وبعدا عن الأنانية والمصالح الضيقة من قبل كل المكونات السياسية”.

أضافت: “لقد استنزفت كل قدرات الشعب المالية والاجتماعية، حتى وقع معظمه تحت أحمال الغلاء الفاحش حيث لا حسيب ولا رقيب. من هنا عادت الاعتراضات الى الشارع فهي حق دستوري للتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، فمن حق المواطن أن يصرخ من وجعه، ولكن ما نتمناه لا بل ما نطلبه عدم الانجرار الى أي فتنة داخلية لا تحمد عقباها”.

وختمت: “اللبنانيون بحاجة الى فسحة أمل بل الى صدمة إيجابية تفتح كوة نور في هذا النفق المظلم، فكفى تلاعبا بمصير الشعب وشكلوا حكومة اختصاصيين مستقلين. أبعدوا كأس المجاعة عن اللبنانيين”.