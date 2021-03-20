لبنان | شعبة المعلومات تكشف القاتل بجريمة حي السلم

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بتاريخ 6-1-2021، أُحضر الى احدى المستشفيات في الحدت المواطن (م. م.، مواليد عام 1995) مصابا بطلق ناري في صدره، بحيث أجريت له الإسعافات الأولية، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بالإصابة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اجراءاتها، وقد تبين أن جريمة القتل حصلت في محلة حي السلم نتيجة إشكال على خلفية مخدرات بين الضحية وشخص آخر مجهول الهوية على متن دراجة آلية، بحيث أقدم الأخير على إطلاق النار باتجاه المغدور فاصابه في صدره، وفر الى جهة مجهولة.

من خلال تكثيف الجهود الاستعلامية، توصلت هذه الشعبة الى تحديد المنزل الذي يختبىء فيه المشتبه به بتنفيذ جريمة القتل فضلاً عن هويته، ويدعى:

ع. س. (مواليد عام 1997، مصري) ملقب بـ “اللقلق”.

بتاريخ 9-3-2021 وفي محلة حمدون / المنية، داهمت قوة من شعبة المعلومات المنزل واوقفت القاتل.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وسلم الى القطعة المعنية، بناء على اشارة القضاء.