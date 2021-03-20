لبنان | مصادر “القوات” لنصرالله: ليستخدم الأكثرية النيابية أو يتنحى

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

ردّت مصادر “القوات اللبنانية”، على بعض ما ورد في كلمة أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الأخيرة.

وقالت مصادر “القوات”: ان السيد حسن نصرالله أعطى إشارات عدة غير مقبولة في إطلالته الأخيرة بانه سيلجأ إلى خطوات ذاتية في حال لم تعالج الأمور عن طريق الدولة، وانه لن يتخلى عن مسؤولياته إذا وصلت البلاد إلى الانهيار.

ورأت ان أمامه إما ان يستخدم الأكثرية النيابية التي يسيطر عليها من أجل اتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة لفرملة الانهيار ومنع انزلاق البلد نحو الأسوأ، وإما عليه التنحي بغية إفساح المجال أمام انتخابات مبكرة تُنتج سلطة جديدة وأكثرية جديدة تتحمّل مسؤوليتها في إدارة البلاد.

واعتبرت المصادر ان من لا يستطيع إدارة البلد إلى شاطئ الأمان وحماية مصالح الناس والحفاظ على الاستقرار السياسي والمالي عليه بكل بساطة ترك هذه المهمة لغيره لا ان يهوِّل باللجوء إلى خيارات خارج الدولة ومرفوضة من أساسها ولا تخيف أحدا. وشددت على ان قوة اي مسؤول هي في تعزيز حضور الدولة ودورها وليس في التهيئة لخيارات بديلة على حساب هذه الدولة ودورها.

وأكدت ان الإنقاذ الوحيد للبنان من الكارثة التي أوصلته إليها الأكثرية الحاكمة هو في إعادة انتاج سلطة جديدة، وكل ما هو دون ذلك دوران في حلقة الفشل والانهيار والكارثة نفسها.