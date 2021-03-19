لبنان | هكذا توزعت إصابات كورونا الجديدة على البلدات اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ 3 دقائق

نشرت وزارة الصحة العامّة اليوم الجمعة، جدولاً بيّنت فيه كيف توزّعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على الأقضية اللبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الجمعة، عن تسجيل 3588 إصابة جديدة بكورونا (3586 محلية و2 وافدة ) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 434322.

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل 55 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 5664.