اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | بالصور: توقيف عدد من الأشخاص بعد عمليات دهم في الهرمل.. وهذا ما ضبط معهم

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - مارس - 2021 8:04 مساءً

مخابرات الجيش

مخابرات الجيش

نفذت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش عمليات دهم في منطقة مشاريع القاع- الهرمل، وأوقفت 30 شخصاً من التابعية السورية، لتجولهم بأوراق منتهية الصلاحية ودخولهم الأراضي اللبنانية خلسةً، وضبطت عدداً من الدراجات النارية، بحسب ما أفادت قيادة الجيش – مديرية التوجيه.

من جهة أخرى، ضبطت المديرية المذكورة في محلة بيت الطشم- الهرمل، سيارة مسروقة بعد مطاردتها، وأوقفت سائقها (ه.ج)، وهو يقوم بتهريب أشخاص من الأراضي اللبنانية الى داخل الأراضي السورية وبالعكس. كما أوقفت في محلة جسر العاصي- الهرمل، المواطن (م.ن) لإقدامه على اطلاق النار باتجاه فان كان ينقل ركاب، من دون وقوع إصابات.

وأوقفت قوة من مديرية المخابرات المدعو (خ.ع) بعد استدراجه إلى منزله في محلة القصر – الهرمل، مع المدعو (ح.ع) بجرم تجارة الأسلحة، وضبطت داخل المنزل سلاحاً حربياً متوسطاً نوع (دوشكا) مع قاعدته، وسلاحاً حربياً نوع كلاشنكوف وذخائر حربية.

وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا