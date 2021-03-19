لبنان | قوى الأمن: تفجير قذائف واجسام متفجرة في حقل ميفدون النبطية غدا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

“تعلن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه اعتبارا من الساعة 8.00 من تاريخ 20-3-2021 ولغاية الانتهاء، سيقوم خبراء مكتب المتفجرات بتفجير أجسام متفجرة وقذائف في حقل ميفدون / النبطية، حيث من المتوقع أن يسمع في المكان ومحيطه أصوات إنفجارات متعددة.

لذلك يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم وعدم الإقتراب من المكان المذكور حفاظاً على سلامتهم”.