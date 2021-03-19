لبنان | “معاريف”: إسرائيل أفقدت حزب الله مليار دولار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 مارس 2021 05:12 مساءً - منذ 53 دقيقة

نقلت صحيفة “معاريف” الناطقة بالعبرية في تقرير لها، اليوم، عن مصادر (لم تسمها)، أن الهجمات الإسرائيلية على السفن الإيرانية أدت إلى خسارة “حزب الله” اللبناني لما يقرب من مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن “حزب الله” اللبناني “يتلقى نحو 900 مليون دولار سنوياً من طهران للمساعدة في تمويل عملياته ولشراء الأسلحة”.

وبحسب التقرير فإن الهجمات البحرية الإسرائيلية تهدف إلى منع نقل الأسلحة المتطورة من إيران إلى سوريا و”حزب الله”، “لا سيما المكونات التي يمكن أن تساعد التنظيم اللبناني على المضي قدماً في خطته لتحويل ترسانته من عشرات الآلاف من الصواريخ إلى ذخائر فائقة الدقة”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قال إن إيران تشكل خطرًا عالميًا على استقرار المنطقة، وتمثل تحديًا لدولة إسرائيل.

وأضاف في لقاء خاص مع القناة العربية لشبكة “i24NEWS”، مساء الأحد الماضي: “من واجبي كوزير للأمن أن أؤكد في كل مناسبة على وجود مخططات عمل لمواجهة التحديات الأمنية البعيدة والقريبة الشرقية والغربية من الجو والبحر والبر. هذا ما يقوم به قائد الأركان وفقا لتعليماتي”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.