لبنان | دياب يرأس اجتماعاً لبحث خطة الدواء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 مارس 2021 05:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعًا حول تفصيل خطة الدواء في حضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، مستشاري رئيس الحكومة بترا خوري وخضر طالب، مستشار رئيس الجمهورية وليد خوري، نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة، نقيب الصيادلة غسان الأمين، نقيبة مصنعي الأدوية كارول أبي كرم، بيرتا أبي زيد، ماري تيريز صوايا، رواد جبريل، محمود زلزلي، كوليت رعيدي ونبيل غريب.

وبعد الاجتماع قال نقيب الصيادلة: بحثنا مع الرئيس دياب معاناة القطاع الدوائي، من صيدليات وشركات مستوردة ومصانع أدوية. كما بحثنا في خطة ترشيد الدعم التي نطالب بتطبيقها، وأكد دياب أن تطبيقها مرتبط بقرار اعتماد البطاقة التموينية كقانون في مجلس النواب. وإلى حين صدور القرار بحثنا في كيفية معالجة الثغرات الأساسية التي تهدد القطاع بحيث تمكنه من الصمود والاستمرار بتأمين الأمن الدوائي للمواطن.