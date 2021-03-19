لبنان | أصحاب المطاعم اليابانية في لبنان شكوا من ارتفاع أسعار الموردين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 مارس 2021 03:17 مساءً - منذ 36 دقيقة

عقد أمين الصندوق في نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان عارف سعاده،اجتماعا لأصحاب المطاعم اليابانية حضره عدد كبير من أبرز أصحاب العلامات التجارية منهم: ماريو حداد وايلي طويلة وباسكال سماحة وجاك طحطوح وسمير بوبس وربيع أبو حبيب وآلان بيروتي ويوسف دهيني ومنير زعتري وكريم عرقجي وسامر بو حبيب.

وأوضح بيان “ان المجتمعين ناقشوا مواضيع مختلفة تهدد استمرارية مؤسساتهم أبرزها أسعار البضاعة المستوردة التي يشترونها من المزودين كل يوم بحسب سعر الدولار في السوق السوداء، بالإضافة إلى إصرار التجار على تحصيل الأموال نقدا بالليرة اللبنانية وبحسب تغير سعر الصرف يوميا”.

ورأى البيان أنه “من الأفضل أن يعقد اجتماعا مع موردي البضائع اليابانية لمناقشة موضوع التسعير والاستمرار بتسليم البضائع إلى أصحاب المطاعم لتفادي إقفال مؤسساتهم وزيادة الخسائر، ناهيك عن فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 80 في المائة قيمتها ما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للزبائن”.

أضاف:” أما عن موظفي هذه المطاعم الذين بأغلبهم من الأجانب ويتقاضون أجورهم بالدولار الأميركي، فقد يلجأ صاحب المؤسسة إلى الاستدانة من أجل دفع الرواتب والأجور ما يزيد من ثقل الأعباء على كاهل أرباب العمل. أضف إلى ذلك الشح في عرض اليد العاملة الأجنبية، لمعالجة هذا الأمر، اتفق الحاضرون على عدم توظيف أي موظف أو عامل أجنبي قبل التحقق من تاريخه في المؤسسة التي كان يعمل فيها سابقا”.

وتابع البيان: وفي شأن الايجارات والضرائب المترتبة وغيرها من المستحقات، عرض سعاده الخطة المقترحة من وزارة السياحة بدعم من النقابة، فطالب المجتمعون إعادة وضعها في الواجهة والضغط على المعنيين لاقرارها”.

ولفت البيان الى “أن الحاضرين تطرقوا إلى موضوع النسبة المئوية العالية التي تقتطعها شركة toters لكل طلبية توصيل من مطاعمهم، وكون أصحاب المطاعم الآسيوية يرغبون في التعاون معها لما لها من دور فعال في تشغيل مطاعمهم، لذلك رأوا ضرورة عقد اجتماع مع ممثلين عنها لاعادة النظر في هذا الأمر”.