لبنان | سمك مدعوم قريباً؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 مارس 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

عقد اجتماع في مكتب المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر، في حضور وفد من نقابة بائعي الاسماك في بيروت برئاسة النقيب عبدالله غزال، ومشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وذلك استكمالا للاجتماع الذي عقد عن بعد بين وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه والنقيب غزال.

وتم خلال الاجتماع “الاتفاق على السعي ليشمل دعم الاسماك المقرر في برنامج الدعم المعلن من وزارة الاقتصاد والتجارة، مستوردي السمك في سوق السمك المركزي القائم في منطقة الكرنتينا – مرفأ بيروت، لجهة صنفين اساسيين من الاسماك: “الاجاج” و”البراق” المستوردين من تركيا، على ان تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة، إصدار تسعيرة دورية لهذين الصنفين مع تحديد اماكن البيع بالمفرق والاعلان عن ذلك في وسائل الاعلام بصورة دورية”.