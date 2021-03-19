لبنان | منصة جديدة لمصرف لبنان… إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 مارس 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - مارس - 2021 1:57 مساءً

اعلنت رئاسة الجمهورية أنه حصل اجتماع بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومستشار رئيس الجمهورية لمعرفة الاجراءات التي سيتخذها الحاكم لوضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر الصرف.

واوضت الرئاسة أن “مصرف لبنان قرر العمل بإطلاق المنصة الالكترونية التابعة له حتى تسجل عليها كل العمليات ويتضمن القرار السماح للمصارف بالتداول بالعملات مثل الصرافين الشرعيين ومن مسؤولية لجنة الرقابة على المصارف متابعة حسن سير العمل”.