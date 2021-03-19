لبنان | خضر: للتقيد بالإجراءات الوقائية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ 12 دقيقة

أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أن عدد الإصابات الإجمالي في محافظة بعلبك الهرمل منذ شهر شباط 2020 بلغ 25269 إصابة بفيروس كورونا، وعدد الحالات النشطة بلغ 7282 حالة و 17533 حالة شفاء وسجلت 527 حالة وفاة حتى اللحظة.

وأهاب خضر بالمواطنين في تصريح التقيد بإجراءات الوقاية والتعليمات حفاظا على السلامة العامة وللحد من انتشار الوباء وبخاصة بعد أن احتلت بعلبك المرتبة الأولى بإصابات كورونا في لبنان.