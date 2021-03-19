لبنان | العميد جورج نادر: التهريب يحصل بارادة سياسية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

أوضح العميد المتقاعد جورج نادر ان غياب القيادة هي احدى تقاط ضعف الثورة لكن هناك محاولات لتوحيد الآراء والافكار.

ورأى في حديث تلفزيوني أن لا وسيلة للمواطن للتعبير أكثر من قطع الطرق، مشيرا الى أن بعض الاحزاب دخلت لتخريب الثورة.

وفي موضوع الحياد، قال: “نحن مع الحياد، لكن اسرائيل لا تزال دولة عدوة وعلى الدولة اللبنانية لا غيرها تحرير الارض والدفاع عنها، كما نسأل: من سيمثل لبنان في حالة الحياد؟”.

وشدد على ان التهريب يحصل بارادة سياسية ، وقرار وقف التهريب هو قرار سياسي.