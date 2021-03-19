لبنان | كركي: مليارا ليرة إضافية للمضمونين الاختياريين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

أصدر المدير العام لصندوق الضمات كركي قراراً يقضي بصرف ملياري ليرة لبنانية اضافية للمضمونين الاختياريين على ان تعطى اولوية الدفع لمرضى الحالات الخاصة (الامراض المستعصية والسرطانية).

كما أصدر قرارا بإضافة المختبر الطبي لمستشفى الهرمل على لائحة المختبرات المعتمدة لفحص كورونا من قبل الصندوق لاجراء فحص كورونا، ليصبح اجنالي عدد المختبرات المقبولة حتى تاريخه 108 مختبرات.