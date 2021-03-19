لبنان | القاضي عطية: اكبر مسؤول في هذا الوطن مسؤول امام الناس لا على الناس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 مارس 2021 10:16 صباحاً - اقسم المفتشون التربويون المعاونون يمينهم القانونية امام هيئة التفتيش المركزي برئاسة القاضي جورج عطية وحضور المفتش العام التربوي فاتن جمعة والمفتش العام المالي وائل خداج، في السرايا الحكومي.

وقد توجّه عطية بكلمة الى المفتشين جاء فيها : “تكتمل ُ الآن مراسمُ انتماءكم الى التفتيش المركزي كسلطة رقابية مستقلة ، متوّجة بيمينٍ حملت في مضامينها الكثير من القواعد الاصلية لأخلاقيات وطنية وعائلية على السواء .

اخاطبكم اليوم وانتم في خضمّ الخدمة العامة التي أُنيطت بكم بعد ان جرى انتقاءَكم استنادا الى معايير الكفاءة والقدرة على الالتزام .

فما أهمَ ان اذكركم اليومَ ، على ان تطيعوا واجبكم في كلّ ما يتعلّق بالخدمة التي دُعيتم اليها ، وان لا تنتهكوا حرمةَ الشرف وان لا تستعملوا الوظيفة التي أعطِيَت لكم لغير ما يحقّقُ مصالحَ الناس في تنفيذ القانون”.

واضاف عطية: “طاعة الواجب بالخدمة، اخلاصٌ في العمل وتفانٍ في الالتزام ، وعدم انتهاك حُرمةَ الشرفِ امانةٌ على كرامات الناس ، مهمّةٌ تستلهمُ اديان السماء ولا تُلقى الا على عاتق الانقياء والشرفاء.

أما النقاءُ في تنفيذ القانون فيوجبُ الحِرصَ على الحقوق، ولو الصغرى، والتجرُّدَ في الخدمة عن المنافع ِ والمطامعِ، ويبحثُ دوماً عن العدل والحكم الصالح .

ايها السادة ،

ان اليمينَ التي تقسمونها اليوم وعدٌ امام الله والشعبِ والذات ، والوعدُ التزامٌ ووفاء، ان اليمينَ عهد ٌامام العزّة الالهية الساهرة على تمام كلّ معاني القسم الجاري باسمها، وحضورٌ دائم امام الضميرِ الشخصي المبكّت على الحق ّالذي يعلو ولا يُعلى عليه، ومسؤوليةٌ امام الشعب الصارخ المطالب بالانصاف والعدل في ملاحقة ومحاسبة المسهترئين بسلامة هناء عيشه، ان الالتزام فيه وفاء لكل سلطة اعطيت لكم بتشريفـ وتكليف ، فبالحريّ بكم صدقُ الامانة في عيش المهام الموكلة اليّكم وكأنها من الله ممنوحة، له النتاج منها والحساب فيها”.

واضاف: “اما الوعدُ في اليمين فمسؤولية هو، نتولى من خلالها البحث تحققا عن النظافة والكفاءة والجدارة لمرافقة وحماية مستحقيها وملاحقة ومعاقبة من لا يملىي شروطَها ، لأن في الانتماء الرقابي تكليفا بمسؤولية من ابناء هذا الوطن اجمعين، لكم انتم العاملين ، في صرح التفتيش المركزي الكريم، لحساب هذا الشعب اللبناني العظيم “اذكروا ان اكبرَ مسؤولٍ في هذا الوطن مسؤولٌ امام الناس لا على الناس” .

من هنا، ان تكونَ في المسؤولية الرقابية ، فذلك ابعدُ من ان يكونَ لك موقعٌ حصينٌ في الدولة ومكانةٌ مرموقة ٌ في المجتمع تتجرأ فيهما على مواطني هذا الزمن ، بل ان تحفظ هذه القيمة المضافة لك في نظرك وبعيون ذويك ومسؤوليك ، ان تكونَ في مسؤولية الرقابة، فمعناهُ ان تعملَ باستمرارٍ على تنشئةِ ذاتكَ وتحويلها الى مثالٍ يرضيكَ، من خلالِ اتصافكَ بمزايا الشجاعةِ والصدقِ وحرية الضميرِ، ومحاربة التراضي والتباطؤ والتأفّف والتكاسُل .

ان تكون مسؤولا في خدمة رقابية فمعناهُ ان تحافظَ على القيم الانسانية السامية، لا سيما التوقُ الى التمسّك بالحريات العامة واجتناب كلّ ما هو نفعيٌّ و شخصيّ.

وهذه مزايا وقيمٌ ومبادىءُ قائمةٌ في صلبِ القوانين والتربية الوطنية والعائلية .

كونوا دما جديدا وجيلا واعدا تشاركون رسالة اعادة بناء الوطن، بكلِّ حزمٍ وعزمٍ ودراية وعلمٍ، فتكونون في خدمةِ المواطنين َ، جميعِ المواطنين، بدون ادنى تمييز طائفي مناطقي او فئوي ، لما يرتدّ بالخير على بنيكم والاجيال القادمة .

فيا ايها المفتشون المعاونون التربويون، اثبتوا اليوم دوركم الفاعل و قيمة هيبتكم في نظر الكافة، وانهضوا مجددا بالرسالة العامة التربوية ، الى مجد جديد من الخدمة والعطاء بإخلاص ، لما فيه خير الاجيال الصاعدة ومستقبل البلاد .

راقبوا دون ترهيب ، حققوا دون تغييب وعاقبوا دون تمييع .”

وتابع عطية كلمته متوجهاً الى المفتشين المعاونين بالقول: انه ليٌسعدُني ان اتوجه اليكم بهذا الخطاب التحريضي على غلب العادات السيئة الخارجة عن مألوف المناقبية المرجوة منكم ، فيفخرَ بالتزامكم اهلكُم، ويطمئنَّ لحُسنِ أدائكم المواطنون، ويعتزّ بصدقِ ولائكُم الوطن . ألا بارك الله ُ فيكم، حماةً للقانون ، سنداً للخدمة وبناؤون للبنان ، إعملوا جيداً وكأنكم للهِ تعملون.”