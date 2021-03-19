لبنان | إسحق: لن تسمح الأكثرية الحاكمة لحكومة إختصاصيين في حال تشكلت بالعمل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تمنى عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب جوزيف إسحق أن “يؤدي لقاء بعبدا الى نتيجة إيجابية”، مستبعداً أن “تسمح الأكثرية الحاكمة لحكومة إختصاصيين في حال تشكلت بالعمل، لأن هناك نفسا سلبيا موجود لدى حزب الله والتيار الوطني الحر لا يبشر بالخير”.

وقال في حديث لـ”الأنباء الإلكترونية”: “لن يسمحوا بتشكيل حكومة، فالتجارب مع هذا الفريق غير مشجعة”، داعيا الى مساندة مبادرة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي والعمل على حياد لبنان.