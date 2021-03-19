لبنان | بلدية العباسية: سنراقب محطات المحروقات والمحال التجارية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 مارس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلن رئيس بلدية العباسية علي عزالدين في بيان، ان “البلدية، وضمن إمكانياتها في النطاق البلدي، سوف تقوم، عبر جهاز الشرطة لديها، بعمل الخفير المراقب لكل محطة محروقات ولكل محال بيع المواد الغذائية، بالتنسيق مع الأجهزة المولجة رقابة الأسعار ومنع الإحتكار، من وزارة الإقتصاد إلى جميع الأجهزة الأمنية، وسوف تتخذ البلدية صفة الإدعاء ضد أي محتكر حماية لأهلنا ولكل الناس”.

وتمنت على “جميع المواطنين المساعدة في هذا الامر والابلاغ عن اي مخالفة، لاسيما إذا كانت موثقة”.