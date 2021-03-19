لبنان | براكس: صحيفة البنزين تصل لـ236 الف ليرة إن رفع الدعم كليا

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 مارس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين
المحروقات
أكّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج براكس، في حديث تلفزيوني، أنه “إذا ازيل الدعم عن البنزين من 95% الى 85%، كما صرح وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، فسوف يتخطى سعر صفيحة البنزين الواحدة الـ50 الف ليرة لبنانية”.
وأعلن براكس في حديثه أنه “اذا تم رفع الدعم الكامل عن المحروقات الى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار يصل سعر صفيحة البنزين الى 236 الف ليرة”، ولفت الى أنه “لو قمنا بوقف الدعم منذ سنة ونصف السنة لما حصل هذا الانهيار” .