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لبنان | براكس: صحيفة البنزين تصل لـ236 الف ليرة إن رفع الدعم كليا

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 مارس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

المحروقات

أكّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج براكس، في حديث تلفزيوني، أنه “إذا ازيل الدعم عن ​البنزين​ من 95% الى 85%، كما صرح وزير المال في حكومة تصريف الأعمال ​غازي وزني​، فسوف يتخطى سعر صفيحة البنزين الواحدة الـ50 الف ليرة لبنانية”.

وأعلن براكس في حديثه أنه “اذا تم ​رفع الدعم​ الكامل عن ​المحروقات​ الى جانب ارتفاع سعر صرف ​الدولار​ يصل سعر صفيحة البنزين الى 236 الف ليرة”، ولفت الى أنه “لو قمنا بوقف الدعم منذ سنة ونصف السنة لما حصل هذا الانهيار” .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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