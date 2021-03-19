لبنان | أبيض يطمئن: قرارنا سيكون بمتابعة استيراد اللقاح

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 مارس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 18 - مارس - 2021 11:30 مساءً

أكد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض أن أعداد إصابات “كورونا” تزداد بما فيها مرضى العناية الفائقة والوفيات ستزداد أيضاً ولا أدري الى أي مدى نحن في وضع يسمح لنا بالعودة الى الاقفال ولكن أقلّه التمهل في موضوع فتح البلد.

وأضاف أبيض في حديث تلفزيوني: “ما حصل في أوروبا حول لقاح “أسترازينيكا” ترك أثرا في كل العالم وليس فقط في لبنان ونحن نطمئن اللبنانيين بأن قرارنا سيكون بالمتابعة باستيراد اللقاح وأمر جيّد أيضا وصول لقاح “سبوتنيك” الى البلد”.