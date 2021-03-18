لبنان | اعتبارا من صباح الغد … رابطة معلمي الأساسي أعلنت الإضراب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 مارس 2021 07:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

رأت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي الأساسي في لبنان أنها تعقلت في خطواتها التحذيرية ما يكفي حفاظا على المدرسة الرسمية، مشيرةً الى أنه اليوم وبعدما وصلت الأوضاع الإقتصادية والمعيشية والنقدية إلى مستوى لم يعد مقبولا على الإطلاق، بحيث تكاد الرواتب في ظل الإنهيار الحاصل لا تكفي لبضعة أيام لتوفير الحاجات اليومية الضرورية.

وجددت الرابطة في بيان، “إنطلاقا من هذا الواقع الصعب، دعوتها المسؤولين الى ضرورة الإتفاق على تأليف حكومة تستطيع وقف الإنهيار الإقتصادي والنقدي جراء الإرتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار”.

ورفضت “الدعوة الى التعليم الحضوري المدمج لأنها كانت تتمنى أن تكون هناك عودة آمنة إلى التعليم المدمج في 22 آذار الحالي، لكن كان هناك شرط أساسي، وهو أن يكون المعلمون قد حصلوا على اللقاح الآمن المضاد لفيروس كورونا”.

ولفتت الى أنه “إنسجاما مع مواقف أكثرية الزملاء المعلمين، تعلن الهيئة الإدارية للرابطة الإضراب العام في كل المدارس الرسمية من صباح الجمعة 19 آذار حتى مساء الأحد 21 آذار، وهذه الخطوة هي بداية نحو التصعيد في الأيام المقبلة”.