لبنان | ماكرون: نحتاج لتغيير النهج والأسلوب في ما يتعلق بلبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 مارس 2021 07:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 18 - مارس - 2021 6:45 مساءً

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم أنه سيدفع من أجل تبني نهج وأسلوب جديد في الأسابيع المقبلة فيما يتعلق بلبنان بالنظر إلى أن الأطراف الرئيسية في البلاد لم تحقق تقدما على مدى الأشهر السبعة الماضية لحل الأزمتين الاقتصادية والسياسية.

وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إيران بالتحلي بالمسؤولية ووقف انتهاكاتها للاتفاق النووي، بما يزيد الوضع سوءا.

كما أكد أن على السلطات الإيرانية وقف أنشتطتها الصاروخية الباليستية في المنطقة، مضيفا ” يجب على طهران أن تقوم بالخطوات المتوقعة منها وأن تتصرف بطريقة مسؤولة “.