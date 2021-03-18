لبنان | خروقات إسرائيلية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 مارس 2021 04:18 مساءً - منذ 3 ساعات

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان التالي:

بتاريخ 17 / 3 / 2021، وبين الساعة الثانية عشرة والنصف والثالثة تمّ تسجيل خرقين للأجواء اللبنانية، نفذتهما طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، وتخلّلهما طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية.

كما تم تسجيل خرقين للأجواء اللبنانية، نفذتهما طائرتا استطلاع تابعتان للعدوّ الإسرائيلي، وتخلّلهما طيران دائري فوق مناطق الجنوب.

وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.