لبنان | توقيف “الطّبّوش”.. وإليكم ما ضبط بحوزته!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 مارس 2021 12:10 مساءً - منذ 28 دقيقة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار ملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، وبعد توافر معلومات لدى المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية عن قيام أحد الأشخاص -ملقّب بـ”الطبّوش”- بنقل كميّة مخدّرات من البقاع إلى الشمال على متن آلية “بيك أب” لنقل الخُضار.

بتاريخ 14-3-2021 ونتيجة المتابعة والرصد والتعقّب، نصبت له قوّة من المجموعة الخاصّة كمينًا محكمًا في منطقة ضهر البيدر، أسفر عن توقيفه، وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء بجرم نقل وتعاطي مخدرات، يُدعى:

أ. ع. (مواليد عام 1992، لبناني)

بتفتيش الـ “بيك أب” ضُبط بداخله كميّة من المخدّرات، مخبّأة بطريقة متّقنة خلف مقعد السائق، وهي على الشكل التالي:

/1.5/ كلغ. من مادة الماريجوانا.

/2150/ حبّة مخدّرة من نوع “كبتاغون”.

/260/ غ. من مادة السالفيا.

كمية من حبوب “XTC” المخدّرة.

مسدس حربي.

سُلِّمَ الموقوف والمضبوطات الى مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.