لبنان | بعد تقلبات تسعيره أمس.. هذا ما سجله دولار السوق السوداء صباح اليوم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 38 دقيقة

آخر تحديث: 18 - مارس - 2021 9:39 صباحًا

يتم تداول الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس بتسعيرة تتراوح ما بين “13200 – 13500” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وقد هبط سعر صرف دولار السوق السوداء مساء أمس الاربعاء، حيث تراوح بين 12900 ليرة لبنانية للبيع، و13000 ليرة للشراء.

يشار إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار يترافق مع تفاقم أزمة السيولة بسبب تداعيات جائحة كورونا، تزامناً مع الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر والتي تحول دون تشكيل حكومة جديدة مع تصاعد لهجة الانقسام بين سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون في الأيام الأخيرة.

وقد دفع التغير السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عدداً من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها بانتظار استقرار سعر الصرف.

وشهدت متاجر صدامات بين المواطنين على شراء السلع المدعومة، كما توقفت محطات وقود عن العمل. وسجلت الليرة المحلية الأسبوع الحالي تدهوراً قياسياً، حيث ناهز سعر الدولار في السوق السوداء الـ15 ألف ليرة، ما يعني أن الليرة اللبنانية خسرت نحو 90 في المائة من قيمتها، ما دفع المتاجر لإقفال أبوابها، وإحجام المستوردين عن توزيع البضائع، ومن ضمنها السلع الغذائية.