لبنان | المدير العام لمؤسسة مياه بيروت: لإنذار المشتركين المتخلفين عن الدفع قبل القطع

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 52 دقيقة

وجه رئيس مجلس إدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران كتاباً إلى جميع رؤساء الدوائر والاقسام التابعة للمؤسسة جاء فيه:

“بعد صدور جداول قطع المياه عن المتخلفين عن تسديد رسوم الاشتراك وإبلاغها الى كل الدوائر، وبسبب الظروف والاوضاع الراهنة الصعبة على كل الناس، يرجى إعطاء انذار للمشتركين المتخلفين عن الدفع، بموعد محدد، قبل تنفيذ القطع، وأيضاً يجب الابتداء بالقطع عن المشتركين المتخلفين عن تسديد رسم الاشتراك، منذ أكثر من سنة أو سنتين، قبل البدء بقطع عمن لم يسددوا سنة 2020”.