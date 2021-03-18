لبنان | حاصباني: “الفيل في الغرفة”… ولا نتيجة من تشكيل حكومة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 مارس 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

أوضح نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني أن الوقت ليس لنقاش اي قانون انتخاب فأي قانون قائم يمكن ان يوصل مجلس نيابي مختلف عن اليوم متى اراد الشعب التغيير وذهب بكثافة الى صناديق الاقتراع كما ينزل اليوم الى الشارع.

وقال حاصباني في حديث تلفزيوني: “لا اعتقد ان الموجودين في موقع القرار قادرون على حل المشاكل حتى لو شكلوا حكومة”.

وأضاف: “علينا ان نذهب الى ابعد من ذلك عنيت اعادة تكوين السلطة بأسرع وقت ممكن عبر انتخابات نيابية فنحتكم للناس ويكونوا فعلا مصدر السلطات”.

وتابع: “لا اعتقد انه ما زال لدى المنظومة الحاكمة الحالية القدرة على استعادة الثقة لذا يجب اعادة تكوين السلطة”. ورأى حاصباني أن الطريقة التي يتم بها تشكيل حكومة اليوم لن توصل الى نتيجة ولا تستطيع ان تحقق التغيرات المطلوبة.

وأكد أن هناك “الفيل في الغرفة” اي السلاح خارج الشرعية وهو عامل اساسي في ما يتعرض له لبنان من عزلة دولية وعدم استقرار وضغوط. فإذا لم تعالج كل هذه الامور سريعا فنحن متجهون الى فشل أكبر في الدولة ولن نقول الى دولة فاشلة لأننا وصلنا عتبتها.

وقال: “الجميع مستقيلون اليوم من واجباتهم وحكومة حسان دياب هي حكومة اعتكاف أكثر مما هي حكومة تصريف اعمال”.