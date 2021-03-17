لبنان | ارتفاع ملحوظ بعدد الوفيات جراء “كورونا” في لبنان اليوم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 17 - مارس - 2021 7:40 مساءً

سجلت وزارة الصحة العامة 3544 إصابة جديدة بكورونا و62 حالة وفاة جديدة.

في سياق متصل، أكد مدير مستشفى رفيق الحريري فراس أبيض أن ارقام الإصابات بفيروس كورونا الى تصاعد، مشيرا، في حديث الى صوت كل لبنان الى أن المقلق هو أن أعداد المرضى الذين يدخلون الى المستشفيات تتزايد.

وعن رفع التسعيرة في المستشفيات الخاصة، شدد أبيض على أن كل المستشفيات الخاصة والحكومية تواجه مشكلة في ما خص التعرفة، فأسعار الكثير من متطلبات المستشفيات ارتفعت، بينها أسعار الفيول وتصليح الماكينات حتى أن مورّدي المستلزمات الطبية والأدوية أصبحوا يطلبون الدفع “كاش” أو دفع جزء من الاموال بالدولار، ما يشكّل ضغطاً على المستشفيات في ظل عدم تغيّر التعرفات.

أبيض أمل في عدم الوصول الى اقفال المستشفيات أبوابها، متخوّفاً من الوصول الى مرحلة تقصّر فيها المستشفيات مع المرضى بسبب عدم القدرة على شراء المستلزمات اللازمة.