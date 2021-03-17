لبنان | سويسرا تتريث بملاحقة رياض سلامة استجابة لضغوط أميركية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 مارس 2021 07:09 مساءً - منذ 44 دقيقة

آخر تحديث: 17 - مارس - 2021 6:25 مساءً

تراجعت اندفاعة القضاء السويسري في ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، استجابة لضغوط أميركية مورست عليه بهذا الصدد، وكشف مصدر لبناني مطلع على حيثيات هذه القضية لـ”صوت بيروت انترناشونال” أن السلطات السويسرية، تراجعت عن ارسال طلبات عاجلة للقضاء اللبناني لتزويدها بمستندات متعلقة بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يلاحقه بموجبه المدعي العام السويسري بتهم “تبييض الأموال والاختلاس” عبر إجراء تحويلات مالية من لبنان الى الخارج.

ووفق تعبير المصدر فإن المراجع القضائية اللبنانية المعنية بهذا الملف، فوجئت بتبدل موقف مكتب المدعي العام السويسري الذي بدل تشدده الى ليونة، حيث دعا القضاء اللبناني الى عدم الاستعجال في إرسال المستندات عبر البريد الالكتروني كما كان يصر دائما، وفضل ايداعه إياها بواسطة الحقيبة الدبلوماسية، أي عن طريق وزارة الخارجية ووفق الاجراءات الروتينية المعتمدة”.

وربط المصدر اللبناني هذا التبدل بضغوط كبيرة تمارسها الادارة الأميركية على القضاء السويسري لوقف ملاحقة رياض سلامة قضائيا أو تجميدها حاليا، ما يعني أن سلامة لا يزال رقما صعبا لدى الأميركيين، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هذه الضغوط “قد تبرر امتناع السويسرية عن عدم تزويد القضاء اللبناني بمعطيات وأدلة من ملف سلامة تستوجب فتح تحقيق في لبنان بالجرائم المدعى بها في السويسرا”.