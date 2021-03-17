لبنان | رابطة أساتذة الثانوي: مستمرون بالتوقف عن التعليم …

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 مارس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 17 - مارس - 2021 5:57 مساءً

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي اجتماعا عبر تطبيق (Zoom)، ناقشت خلاله، بحسب بيان، “التدهور الإقتصادي النقدي والمالي، والصحي والأمني الخطير، الذي وصلت إليه البلاد وما نتج عنه من احتجاجات شعبية طالت كل المناطق من دون استثناء”.

وأسفت الهيئة عن “تعذر تنفيذ الإعتصام الذي كان مقررا اليوم الأربعاء 17/3/2021 أمام جمعية المصارف أحد الشركاء بمسؤولية الإنهيار المالي وارتفاع سعر الدولار بهذا الشكل الجنوني، إذ تعاهد الأساتذة على المضي بالمواجهة والتصعيد ورفع الصوت”.