لبنان | شقير: القطاعات الاقتصادية أمام خطر داهم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 مارس 2021 03:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

التقى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري، وبحث معه في المستجدات لا سيما ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الشمال.

وبعدما استمع شقير الى عرض مفصّل حول أوضاع القطاع التجاري في الشمال ومعاناة التجار لا سيما الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم واقفال مئات المؤسسات والخوف من انهيار القطاع، أكد ان “الوضع في لبنان ينزلق من سيء الى أسوأ وان مختلف القطاعات الاقتصادية باتت أمام خطر داهم في حال استمرار الأمور على ما هي عليه”.

وإذ أكد “ضرورة تكاتف كل فئات المجتمع اللبناني وبشكل خاص المجتمع الاقتصادي لمواجهة التحديات”، شدد على “ضرورة الافراج عن تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، لأن هذا الأمر يشكل الممرّ الوحيد والالزامي لمعالجة الاوضاع والبدء بالحلول الفعلية والمستدامة”.