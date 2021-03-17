لبنان | تنسيق قضائي لبناني- اميركي … المرفأ من ضمنه!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 مارس 2021 03:17 مساءً - منذ ساعتين

تؤكد اوساط اميركية مطلعة لـ” المركزية” وجود تعاون بين القضاءين الاميركي واللبناني في عدد من الملفات الدسمة بما فيها ملف انفجار مرفأ بيروت الجاري التحقيق فيه، وبعض الملفات المتصلة بالفساد والارهاب.

وتجزم ان التعاون المشار اليه محصور في السلك القضائي وليس بين وزارتي العدل في البلدين، حيث للجانب الاميركي تحفظات على اداء وزارة العدل اللبنانية وملاحظات تتصل تحديدا بملف التشكيلات القضائية المجمّد في ثلاجة قصر بعبدا منذ اشهر. ويحرص الجانب الاميركي على ابقاء التعاون القضائي قائما ومستمرا لما فيه مصلحة البلدين من دون ادخاله في دهاليز السياسة وزواريبها فالتعاون تقني عملي ولا يتسم بأي طابع سياسي.