لبنان | 40 جهاز تنفس لوزارة الصحة والصليب الاحمر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 مارس 2021 03:17 مساءً - منذ ساعتين

أصدرت سفارة لبنان في السنغال، البيان الاتي:

“في إطار مواجهة آثار جائحة كوفيد 19، قدمت الجالية اللبنانية المقيمة في جمهورية السنغال 40 جهاز تنفس Oxygen Concentrator لصالح وزارة الصحة والصليب الاحمر اللبناني، وذلك بالتنسيق مع السفارة اللبنانية في دكار وبإشراف وزارة الخارجية والمغتربين، حيث تم تسليم عشرين جهازا لممثلي الصليب الاحمر، وعدد مماثل لوزارة الصحة العامة والتي سيتم توزيعها على المستشفيات الحكومية في مختلف أرجاء لبنان.

شكر سعادة السفير اللبناني لدى السنغال السيد سامي حداد الجالية على وقوفها الى جانب شعبها ووطنها الأم، وأثنى من جهة ثانية على المبادرة التي قامت بها الجالية مؤخرا في السنغال بتقديم سيارتي إسعاف حديثتين ومجهزتين بشكل كامل لصالح السلطات الصحية السنغالية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. وقد تم تسليم الهبة في حفل رسمي بالقصر الرئاسي بدكار، بحضور مسؤولين سنغاليين على رأسهم فخامة رئيس الجمهورية ماكي سال”.