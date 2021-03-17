لبنان | في الدامور.. قتلها خنقاً بواسطة قطعة قماش

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 11-3-2021، عُثِر داخل غرفة زراعية في محلّة سهل الدامور على سيّدة من الجنسية البنغلادشية: أريدا أبو عليم بيغوم Arida Abu Alema Bigum (مواليد عام 1983) جُثّة هامدة وفي فمها قطعة قماش، كذلك عُثِر على مبلغ /653/ دولاراً أميركياً مخبّأة في داخل جوارب.

من خلال التحقيق الذي أجرته فصيلة الدامور في وحدة الدرك الإقليمي، وبعد استماع إفادات زوج الضحية ومعارفها -جميعهم من التابعية البنغلادشية-، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، حامت الشُبُهات حول أحد مواطنيها، ويدعى:

ب. ر. (مواليد عام 1981)

بتاريخ 15-3-2021، أوقفته فصيلة الدامور، بحيث كان يحزم حقائبه ويتهيّأ لمغادرة لبنان، متوجّهاً إلى سوريا.

بالتحقيق معه، وبعد مواجهته بالأدلة التّي أظهرت تورطه بالجريمة وفقًا لنتائج التحاليل التي أجراها مكتب المختبرات الجنائية في وحدة الشرطة القضائية بأقل من /72/ ساعة، اعترف أنّه أثناء غياب زوج المغدورة عن المنزل، حضر إليها بهدف السرقة، طالباً منها تسليمه ما تدّخر من المال، ولكنها رفضت ذلك، وخوفاً من كشف هويته أقدم على قتلها خنقاً بواسطة قطعة قماش.

كذلك اعترف أنّه قام بنزع ملابسها، بهدف الإيحاء بأنّ الجريمة ارتُكِبَت نتيجة عملية اغتصاب.