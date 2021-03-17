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لبنان | الاسمر: أي تعديل في الرواتب يجب درسه بدقة

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

بشارة الاسمر

كشف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عن برنامج لتحرك مطلبي عبر مؤتمر موسع يعقد الأسبوع المقبل بالتنسيق مع الهيئات الاقتصادية بهدف إطلاق صرخة معيشية بوجه المسؤولين.

الأسمر وفي حديث اذاعي أوضح من جهة أخرى ان أي تعديل في الرواتب او التقديمات الاجتماعية يجب درسه بدقة ويحتاج الى حوار مع الحكومة لا سيما في الأوضاع الراهنة، معتبرا ان أي حل يجب ان يكون سياسيا يمهد لحد أدنى من الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأشار الأسمر الى تحركات ضاغطة قام بها الاتحاد العمالي تجاه الرئيسين حسان دياب وسعد الحريري في ظل ازدياد معاناة المواطنين لكن دون جدوى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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