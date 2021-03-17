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لبنان | لبنان تحت تأثير منخفض جوّي.. إليكم تفاصيل الطقس

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 مارس 2021 10:17 صباحاً - منذ 11 دقيقة

توقعات الطقس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، غائماً مع انخفاض محدود في درجات الحرارة و تهطل أمطار متفرقة و وثلوج متفرقة على ارتفاع 1400 متر وما فوق في الفترة الصباحية، ورياح ناشطة تشتد شمالاً لتصل إلى 50 كلم/س. يتحسن الطقس تدريجياً ابتداء من بعد الظهر و يتحول مساء إلى غائم جزئياً مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يتأثر لبنان بمنخفض جوي متمركز فوق أوروبا الشرقية ابتداء من مساء هذا اليوم، مما يؤدي إلى طقس ماطر و عاصف، ينحسر تأثيره تدريجياً ابتداء من بعد ظهر غد الخميس.
– معدل درجات الحرارة لشهر أذار يتراوح بين 13 و22 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الساحلية ودون تعديل في المناطق الداخلية و الجبلية، يتحول تدريجياً بعد الظهر إلى غائم حيث تهطل الأمطار مساء مترافقة مع رعد و برق ورياح ناشطة، تشتد شمالاً لتقارب 65 كلم/س. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر مع تدني الحرارة ليل الاربعاء/ صباح الخميس يتدنى مستوى تساقط الثلوج إلى 1400 متر و ما فوق، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة و تهطل أمطار متفرقة و وثلوج متفرقة على ارتفاع 1400 متر وما فوق في الفترة الصباحية، ورياح ناشطة تشتد شمالاً لتصل إلى 50 كلم/س. يتحسن الطقس تدريجياً ابتداء من بعد الظهر و يتحول مساء إلى غائم جزئياً مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئياً إلى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في المناطق الساحلية وارتفاعها في المناطق الداخلية والجبلية ، ورياح ناشط شمالاً مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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