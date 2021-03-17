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لبنان | هكذا توزّعت إصابات كورونا الجديدة على المناطق اللبنانية

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 مارس 2021 01:14 صباحاً - منذ ساعتين
كورونا لبنان

لبنان

نشرت وزارة الصحة العامّة اليوم الثلاثاء، جدولاً بيّنت فيه كيف توزّعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على الأقضية اللبنانية.

أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء عن تسجيل 3480 إصابة جديدة بكورونا ( 3467 محلية و13 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 423433.

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل 52 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 5474.

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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