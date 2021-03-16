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لبنان | انطلاق حملة تسجيل أبناء جبة بشري لتلقي اللقاح

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ 22 دقيقة

آخر تحديث: 16 - مارس - 2021 9:53 مساءً

بلدة بشري

انطلقت في مكتب نائبي بشري ستريدا جعجع وجوزيف اسحق حملة تسجيل اسماء ابناء منطقة جبة بشري من هم ضمن الفئة العمرية بين 55 و75 عاما بدون استثناء لتلقي اللقاح في مستشفى انطوان الخوري ملكة طوق الحكومي قريبا، والتي كانت النائب جعجع رئيسة مؤسسة جبل الارز والنائب اسحق اعلنا عنها بعد انتشار جائحة “” وبعد ظهور بعض الشوائب في تطبيق حملة التمنيع والتلقيح التي اعتمدتها الدولة على مساحة الوطن.

مسؤول المركز رينيه النجار ومسؤولة الملف الصحي ميرنا يونان الشدياق، رئيس بلدية حصرون المهندس جيرار السمعاني واعضاء المركز جهدوا في استقبال الضغط الكبير من الاهالي الذين توافدوا الى المكتب من كافة قرى وبلدات القضاء، معربين عن شكرهم الكبير للنائبين والمؤسسة التي تعمل جاهدة لمساعدتهم في مختلف الميادين، وبخاصة في دعمهم لمواجهة تفشي الوباء بشكل مخيف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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