لبنان | انطلاق حملة تسجيل أبناء جبة بشري لتلقي اللقاح

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ 22 دقيقة

آخر تحديث: 16 - مارس - 2021 9:53 مساءً

انطلقت في مكتب نائبي بشري ستريدا جعجع وجوزيف اسحق حملة تسجيل اسماء ابناء منطقة جبة بشري من هم ضمن الفئة العمرية بين 55 و75 عاما بدون استثناء لتلقي اللقاح في مستشفى انطوان الخوري ملكة طوق الحكومي قريبا، والتي كانت النائب جعجع رئيسة مؤسسة جبل الارز والنائب اسحق اعلنا عنها بعد انتشار جائحة “كورونا” وبعد ظهور بعض الشوائب في تطبيق حملة التمنيع والتلقيح التي اعتمدتها الدولة على مساحة الوطن.

مسؤول المركز رينيه النجار ومسؤولة الملف الصحي ميرنا يونان الشدياق، رئيس بلدية حصرون المهندس جيرار السمعاني واعضاء المركز جهدوا في استقبال الضغط الكبير من الاهالي الذين توافدوا الى المكتب من كافة قرى وبلدات القضاء، معربين عن شكرهم الكبير للنائبين والمؤسسة التي تعمل جاهدة لمساعدتهم في مختلف الميادين، وبخاصة في دعمهم لمواجهة تفشي الوباء بشكل مخيف.